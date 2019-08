Cilento | ecco chi sono gli imprenditori che valorizzano il territorio e il turismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Ilè per lo più conosciuto come destinazione di mare, grazie alle spiagge sabbiose e alle acque cristalline che posvantare ben 13 bandiere blu nel 2019. Molti i nomi illustri che l’hanno scelta per le vacanze, come il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maioche da 18 anni sceglie Palinuro come meta estiva, tanto da consigliarla come destinazione: “Ilva visto tutto – ha dichiarato Di Maio su Facebook – troverete un popolo di grandi lavoratori, umili e con uno spiccato spiritoale”. Proprio grazie a queste qualità ilinizia a diventare noto anche per itinerari turistici che nele aree interne, alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale più grande d’Italia e di specialità gastronomiche uniche nel nostro paese. E’ il caso, ad esempio, delle Grotte di Castelcivita, uno dei complessi speleologici più ...

infoitinterno : Prodotti tipici del Cilento: ecco quelli da assaggiare assolutamente - ErnestoRocco1 : Classifiche dei #Cognomi: ecco quelli più diffusi a #Sapri #Cilento #CilentoNotizie #CognomiDiSapri… - InfoCilentoWeb : Classifiche dei #Cognomi: ecco quelli più diffusi a #Sapri #Cilento #CilentoNotizie #CognomiDiSapri… -