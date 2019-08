Caso Cucchi - l'appello del carabiniere Casamassima a Di Maio : «Aiutatemi - mi hanno tolto i soldi e non mi fanno stare vicino alla famiglia» : «Dopo la crisi di governo, occupatevi anche della mia situazione: sono stato trasferito e isolato per aver detto la verità». Mentre Luigi Di Maio dedica una lettera aperta a...

Natale Hjorth - l'americano nomina come avvocato il super-legale del Caso Cucchi : l'obiettivo - a processo : Il suo avvocato afferma che «Finnegan Lee Elder è sconvolto e provato». Durante la conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Roma è emerso che venerdì, mentre si trovava nella caserma dell' Arma di via In Selci, l' omicida del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avrebbe perfino ver

Ingaggiato il legale del Caso Cucchi. Killer senza vergogna : "Ma è morto?" : Nino Materi Elder Lee al college aggredì due studenti. Fu processato, ma se la cavò Colazione, pranzo e cena. In carcere la vita è scandita dal rancio. Gesti meccanici e parole scontate: «Ecco il vassoio», «Grazie». È il mantra all'ora del pasto, quando il cibo offre un'illusione di normalità anche a chi vive dietro le sbarre. Ma neanche questa regola vale per i due giovani americani che hanno ucciso il vicebrigadiere: loro quel ...

Carabiniere ucciso - il fermato che è stato bendato nomina avvocato del Caso Cucchi : Cambia il difensore di Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Si tratta di Francesco Petrelli, già legale di Francesco Tedesco, il Carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale nella vicenda di Stefano Cucchi e che ha accusato gli altri due militari coimputati nel processo del pestaggio del geometra romano morto nel 2009. Intanto ...

Caso CUCCHI/ Un processo dal significato politico e culturale - che condiziona l'Arma : CASO CUCCHI senza fine, si apre a novembre un quarto processo che coinvolge questa volta alcuni vertici dell'Arma dei Carabinieri

**Caso Cucchi : Trenta - ‘giusto che chi ha sbagliato paghi’** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente finché non c’è stata chiarezza e una presa di posizione credo” che il caso Cucchi “abbia leso” all’immagine delle forze dell’ordine, “proprio per questo ho cercato di fare da trait d’union e creare l’incontro. D’altra parte i carabinieri sono stati i primi interessati a che il caso si risolvesse. Quindi, in una operazione di ...

Caso Cucchi - 8 militari Arma a processo : 16.53 Il gup ha disposto il rinvio a processo per 8 militari dell'Arma dei carabinieri,tra cui alti ufficiali,imputati nell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi. Secondo l'ipotesi di accusa, in relazione alla morte del giovane si sarebbero prodotti falsi per sviare le indagini. Prima udienza il 12 novembre. A dover affrontare il processo sarà, tra gli altri, il generale Casarsa,ora in pensione, ...

Caso Cucchi a Roma - a processo Casarsa e altri sette carabinieri per depistaggio. Ilaria : "Momento storico" : Prima udienza il 12 novembre, si apre così un quarto processo per il decesso del geometra Romano. L'allora comandante dei carabinieri della capitale aveva dichiarato di aver avuto informazioni solo dal suo superiore dell'epoca, Vittorio Tomasone. La sorella: "Una svolta, grazie...

Caso Cucchi a Roma - Casarsa si difende : "Uniche informazioni le ebbi da Tomasone". Ilaria : "Decisero morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale, imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano, chiama in causa il suo superiore