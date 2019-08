Carnevale alla Gazzetta | Icardi come Careca | può diventare micidiale nel Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) Quattro stagioni alal fianco di Maradona, Andreaha rilasciato un’intervistadello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo chenon abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e potrebbe«In certi movimenti somiglia parecchio a. Antonio era uno difficile da marcare, anticipava sempre la giocata del difensore. Dote che non manca a» Con Insigne alle spalle Mauro potrebbe dilagare e colmare quello che manca alper vincere lo scudetto. L'articolo, puònelilsta.

