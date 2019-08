Calciomercato Roma | è fatta per l’arrivo di Zappacosta dal Chelsea | domani previste le

Fonte : sportfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Il club giallorosso ha trovato l'accordo con i blues per l'arrivo in Italia di, che ritrova così il ds Petrachi dopo l'esperienza al Torino Davidetorna in Italia, l'esterno delè pronto a trasferirsi alla. Scambio di documenti in corso tra le due società, che stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli che determineranno la chiusura dell'operazione. LaPresse/Reuters Il giocatore intanto questa sera è atteso in Italia, pronto per sostenerele visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il nuovo contratto con la. La trattativa perresta comunque slegata da quella relativa a Santon, vicino al Mallorca ma non ancora pronto a volare in Spagna. Nella Capitale infine l'exritroverà Gianluca Petrachi, suo direttore sportivo ai tempi del Torino.

