CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS Tutto su Icardi | Milik in bilico | Ultime notizie

Il tifoso del Napoli durante il CALCIOMERCATO : Le varie tipologie di tifoso Il tifoso napoletano durante il calciomercato diventa una figura mitologica, metà uomo metà ansia. Si illude, si arravoglia, si esalta, si deprime. Sotto l’ombrellone tra il cocco e il telefonino diventa esperto di finanza, di bilanci, per poi divenire accurato esperto di calcio internazionale. Sanno tutto di tutti, sanno le verità degli amici di amici che hanno saputo da parenti di parenti, e terminano sempre ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounas in partenza e Verdi sarà confermato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'italiano potrebbe non passare al Torino se l'algerino accetterà di trasferirsi nel campionato francese.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lasagna possibile vice-Icardi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'attaccante dell'Udinese piace da tempo agli azzurri e potrebbe essere il sostituto ideale per l'argentino.

CALCIOMERCATO 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – E’ fatta per Lozano : mercoledì le visite mediche : E’ quasi fatta per Lozano al Napoli: mercoledì le visite mediche Manca ancora qualche piccolo dettaglio ma sembra che per Lozano sia ormai fatta: il calciatore del Psv sarà un giocatore del Napoli e arriverà martedì a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche mercoledì mattina a Villa Stuart. Sembrano risolti dunque i problemi legati ai diritti d’immagine, che impedivano al Napoli di concludere l’accordo. Tra domani e ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ 'No' all'Atletico Madrid per Allan - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. Ultime notizie, il centrocampista brasiliano sarebbe stato cercato dai biancorossi spagnoli ma i partenopei...

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ Ounas verso la Ligue 1 - ecco chi lo vuole - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie, per l'esterno offensivo si profila la possibilità di un ritorno in prestito nel campionato francese.

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ Ag.Campana : 'Non piace solo agli azzurri' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie, il prorucatore del talentuoso centravanti ecuadoregno ha svelato la concorrenza per i partenopei.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mertens - il rinnovo si allontana - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Mertens, il rinnovo si allontana. Il club partenopeo più vicino a prolungare l'accordo con Callejon.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez - gelo con il Real Madrid - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, intanto è gelo tra James Rodriguez e il Real.

CALCIOMERCATO NAPOLI news/ Icardi è l'obiettivo numero uno - ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, ma attenzione alla Roma e alla Juventus.

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - il punto sul reparto offensivo : tra prossime ufficialità - sogni e obiettivi : Calciomercato Napoli, gli azzurri sempre molto concentrati per quanto riguarda il reparto offensivo, tra obiettivi, sogni e prossime ufficialità. Come quella di Hirving Lozano, pronto a sbarcare sotto il Vesuvio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma l’accordo c’è già da qualche giorno. 42 i milioni di euro in ballo per chiudere, come previsto da clausola di risoluzione. L’attaccante del Psv, nazionale ...

CALCIOMERCATO 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...