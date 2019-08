Calciomercato | le ultime trattative | l’Atalanta chiude Laxalt | sondaggio della Fiorentina

Calciomercato Juventus News/ Matuidi non demorde : 'Il lavoro è...' - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.

Calciomercato Milan News/ Maldini : Prima le cessioni - due terzini... - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Presentati i nuovi acquisti Léo Duarte, Rafael Leao ed Ismael Bennacer.

Calciomercato - le ultime : nome nuovo per la difesa della Roma - novità su Schick e Laxalt : Calciomercato – Il difensore tedesco Shkodran Mustafi non è più nei piani del manager dell’Arsenal Unai Emery. Il campione del Mondo del 2014 potrebbe così tornare in Italia. Secondo il Daily Mail, infatti, sarebbero in stato avanzato le trattative con la Roma. Mustafi potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, per regalare a Fonseca il centrale che tanto ...

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Santamaria per il centrocampo del futuro - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: a centrocampo viene monitorato con grande attenzione il ventiquattrenne dell'Angers.

Calciomercato MILAN NEWS/ Spunta anche Jovic dal Real Madrid - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Oltre a Mariano Diaz, con il Real Madrid si potrebbe parlare anche del serbo.

Calciomercato ROMA NEWS/ Incontro in settimana per Rugani - ma... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi. Il difensore dovrebbe lasciare i bianconeri ma potrebbe finire da un'altra parte.

Calciomercato Napoli News/ Tonelli ed Hysaj in partenza - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie sulle trattative azzurre: in difesa sia l'italiano che l'albanese potrebbero presto salutare i partenopei.

Calciomercato Milan News/ I rossoneri pensano ad Icardi - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News: Ultime notizie sulle trattative rossonere. L'attaccante argentino lascerà l'Inter ma vorrebbe restare nel capoluogo lombardo.

Calciomercato Roma News/ Quante pretendenti per Gregoire Defrel - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi. L'attaccante francese viene seguito da diversi club sia in Italia che in Ligue 1.

Calciomercato Inter News/ Bergomi : 'Sanchez mi è sempre piaciuto' - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: l'ex difensore Interista ha parlato del cileno e della situazione di Icardi.

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Tutto su Icardi - Milik in bilico - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: De Laurentiis punta Tutto su Icardi, Milik in bilico, potrebbe partire

Calciomercato MILAN NEWS/ Piace Adrien Silva per il centrocampo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Piace Adrien Silva per il centrocampo, nessuna novità per l'attaccante

Calciomercato ROMA NEWS/ La Spal vuole Santon - arriva Zappacosta? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi. La Spal vuole Santon, arriva Zappacosta? Gonalons vicino al Rennes

Calciomercato INTER NEWS/ Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri se arriveranno nuovi centravanti.