Calciomercato | le ultime | nome nuovo per la difesa della Roma | novità su Schick e Laxalt

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019)– Il difensore tedesco Shkodran Mustafi non è più nei piani del manager dell’Arsenal Unai Emery. Il campione del Mondo del 2014 potrebbe così tornare in Italia. Secondo il Daily Mail, infatti, sarebbero in stato avanzato le trattative con la. Mustafi potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, per regalare a Fonseca il centrale che tanto desidera. Non solo Juan Miranda, la Juventus avrebbe chiesto al Barcellona anche informazioni su Ousmane Dembélé. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo sul suo sito internet, nell’incontro di ieri con la dirigenza blaugrana Fabio Paratici oltre a parlare del giovane terzino brasiliano avrebbe chiesto anche l’attaccante francese. Dembelé sarebbe l’alternativa individuata in caso di cessione di Paulo Dybala al Paris ...

