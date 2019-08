Calciomercato | le trattative del giorno | colpo della Roma | i nomi per il Milan

Calciomercato - le ultime trattative : l’Atalanta chiude Laxalt - sondaggio della Fiorentina per Nagatomo : La Spal ha annunciato Karlo Letica, portiere croato che sostituirà Gomis nella rosa di Semplici, accordo con il Club Bruges in prestito con diritto di riscatto. Letica è un classe ’97 cheha giocato 16 partite nella scorsa stagione con Il Bruges tra Champions League e campionato belga. Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito, è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Si rinforza ulteriormente ...

Calciomercato - le trattative : bombe clamorose sulla Juventus - Maxi Lopez può tornare in corsa - innesto del Verona : Ultimi giorni clamorosi di Calciomercato, le trattative sono entrate nella fase decisiva e sono in arrivo importanti novità soprattutto per le big del campionato. Una di queste è sicuramente la Juventus e gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’estero. I bianconeri sono al lavoro in uscita ma l’intenzione è quella di completare la rosa con un altro difensore ed un attaccante. La Juventus è al lavoro con il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Sassuolo vicino ad un difensore - torna Kalinic - le altre trattative : DIFENSORI PER ROMA E Sassuolo – Si avvicina sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative : il Crotone pensa ad un ritorno - attive Teramo e Ternana : Anche in Serie B e C, come in A, mancano 10 giorni all’inizio del campionato. Molte squadre, però, sono ancora dei cantieri aperti, a fronte di alcune a cui mancano invece soltanto gli ultimi innesti per completare la rosa. Il Corriere dello Sport fa la sua solita ‘carrellata’ di trattative. Sempre forte l’interesse del Frosinone per Biabiany, mentre il Crotone pensa ad un ritorno: Diego Falcinelli. Autentico ...

Calciomercato - le ultime trattative : la richiesta del Psg al Real Madrid - le novità su Neymar : Importanti notizie di Calciomercato nelle ultime ore, in particolare dall’estero. novità sulla telenovela Neymar. Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell’assemblea della Eca in programma venerdì. Il numero uno blaugrana partirà invece con la squadra per ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : Neymar derby Real-Barca - la Roma spinge per Icardi - Inter su Chiesa per il 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 LECCE – Parte la caccia al difensore azzurro Gabriel Paletta, il quale ha rescisso dal il suo contratto con lo Jangsu Suning. Su di lui anche Sassuolo e Cagliari. 11:07 Inter – UFFICIALE! Perisic è un giocatore del Bayern Monaco dopo quattro anni con i nerazzurri. 11.00 GENOA – I rossoblù vogliono un altro difensore e puntano a Goldaniga del Sassoulo come riporta ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : Neymar e Pogba scuotono il mercato - Inter vicina a Dzeko - la Juve vuole sfoltire la rosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport. Anche se ormai siamo alle porte del Ferragosto, ed il campionato è ancora lontano, il Calciomercato ci sta proponendo notizie, voci ed ufficialità, ora dopo ora. In questo martedì 13 agosto non potete perdervi la nostra DIRETTA LIVE dedicata a tutti i movimenti del Calciomercato a 360 gradi. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in atto e di tutti ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA : Icardi al Napoli? Darmian vicino all’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...