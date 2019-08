Calcio tv | su che canale vedere la Serie A Non basta un solo abbonamento | SKY e DAZN per

Calcio - Premio Puskas 2019 : anche Fabio Quagliarella in lizza per il gol più bello dell’anno : C’è anche un calciatore italiano in lizza per il Premio Puskas 2019, che viene assegnato dalla FIFA a colui che ha realizzato il gol più bello della stagione (intitolato al mitico giocatore ungherese). Si tratta di Fabio Quagliarella, che contro la sua ex squadra lo scorso 2 settembre 2018 riuscì a segnare con un capolavoro di tacco al volo. Questa la lista dei calciatori che si giocano il Premio: Matheus Cunha (Bra) per il gol in Bayer ...

Calciomercato Roma News/ Spunta anche Mustafi per la difesa - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per il centrocampista francese si allontana il Bordeaux ma il ritorno in Ligue 1 è ormai in via di definizione.

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Calciomercato Inter : Sanchez dice sì - il 'Nino Maravilla' potrebbe arrivare domani : Antonio Conte continua a sfogliare la rosa nerazzurra, insistendo con la dirigenza dell'Inter per un ultimo colpo in attacco. Diversi i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati al club, sopratutto dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Un nome su tutti, però, sta prendendo piede ed è quello di Alexis Sanchez, che Conte avrebbe voluto con sé sia quando era alla guida della Juventus che del Chelsea. Ora il "Nino Maravilla" sembra ...

Calciomercato Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...

Calciomercato Inter - azzurri scatenati : Sanchez ad un passo - ma non è finita… [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Trattativa lampo. Sta accadendo tutto molto velocemente per quanto concerne la questione tra i nerazzurri e Sanchez. L’accelerata improvvisa è arrivata ieri sera con i primi contatti e il sì del cileno, ma le parti sono ancora più vicine e il calciatore potrebbe arrivare a Milano già tra domani e martedì per visite mediche e firma sul contratto. L’operazione potrebbe infatti chiudersi nelle prossime ...

Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez - martedì il possibile sbarco in Italia : i dettagli : Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì. Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, ...

Calciomercato Inter – Sfuma Dzeko - ma il club nerazzurro è già all’opera : trattativa in corso per Alexis Sanchez : Alexis Sanchez ad un passo dall’Inter: il club nerazzurro subito all’opera dopo l’affare Sfumato per Dzeko L’Inter non si ferma: dopo il colpo Sfumato di Dzeko, che ha rinnovato con la Roma, il club nerazzurro si è subito messo in movimento per trovare un nuovo rinforzo in attacco per Antonio Conte, che sembra poter arrivare da… Manchester. Beppe Marotta ha infatti risposto al ‘no’ di Dzeko con un ...

Galliani : “Il caso Icardi è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del Calcio” : Il Corriere della Sera intervista Adriano Galliani. Il Monza di Berlusconi (di cui è amministratore delegato) affronterà oggi la Fiorentina in Coppa italia. Per Galliani vuol dire tornare in uno stadio di serie A dopo 861 giorni. Galliani parla della sua passione per il Milan, rimasta immutata nonostante non ricopra più cariche nel club, delle prospettive del Monza e del suo impegno per far crescere la squadra: “Telefono a Finotto con lo ...

Calciomercato Napoli – E’ fatta per Lozano : mercoledì le visite mediche : E’ quasi fatta per Lozano al Napoli: mercoledì le visite mediche Manca ancora qualche piccolo dettaglio ma sembra che per Lozano sia ormai fatta: il calciatore del Psv sarà un giocatore del Napoli e arriverà martedì a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche mercoledì mattina a Villa Stuart. Sembrano risolti dunque i problemi legati ai diritti d’immagine, che impedivano al Napoli di concludere l’accordo. Tra domani e ...

Calciomercato Inter - accelerata improvvisa : c’è l’accordo con Sanchez! : Calciomercato Inter, accelerata improvvisa. I nerazzurri, dopo la ‘beffa’ Dzeko, hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Diversi i nomi sul taccuino, da noi elencati questa mattina, ma per uno di questi sembra esserci stato uno scatto improvviso: Alexis Sanchez. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela infatti che la società nerazzurra sembra aver già l’accordo ...

Calciomercato Inter - niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [FOTO] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...

Calciomercato Juventus News/ Sirene tedesche per Emre Can - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il centrocampista turco potrebbe essere uno dei sacrificabili e per lui si fa avanti un club tedesco.