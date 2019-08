Bruce Springsteen | l' album «Western Stars» diventa un film del Boss

Bruce Springsteen in Italia per le vacanze in famiglia sul Lago di Como (foto e video) : Bruce Springsteen in Italia per trascorrere le consuete vacanze in famiglia sul Lago di Como. Il Boss è stato avvistato in città, sulle vie dello shopping, per godersi alcuni momenti di meritato relax dopo il rilascio del nuovo album Western Stars. Il suo amore per il Lago è stato dimostrato dalla visita a uno dei negozi storici del centro nel quale si è recato in uno dei lunghi pomeriggi da trascorrere in relax, senza dimenticare il suo ...

Il film Western Stars di Bruce Springsteen arriva a settembre : i primi dettagli : Il film Western Stars di Bruce Springsteen sarà presentato in anteprima mondiale a settembre al Toronto film Festival in programma nella prima metà del mese. Sul film vige il massimo riserbo e non è dato sapere molto a proposito di ciò che aspetta i fan del Boss. Western Stars è diretta dallo stesso Bruce Springsteen e da Thom Zimny che già in passato aveva guadagnato la fiducia dell'artista, nel 2010, ai tempi della pubblicazione di The ...

Western Stars di Bruce Springsteen sarà un film - il Boss ritorna al cinema : Con Western Stars di Bruce Springsteen sul trono del Boss è comparsa una nuova pietra preziosa, un prontuario di racconti bucolici, on-the-road e terribilmente umani che hanno fatto della diciannovesima prova in studio un cinema fatto di suoni e diapositive. Dopo Springsteen On Broadway, tuttavia, non avevamo "visto" tutto, e il virgolettato non è un caso. Nelle ultime ore, infatti, il Boss ha scoperto le carte ai microfoni di ...

Ecco i motivi per cui Bruce Springsteen è ancora “The Boss” : Non stupisce che il soprannome del grande Bruce Springsteen “The Boss” sia ancora oggi più che mai pertinente. Il nuovo disco “Western Stars” (Columbia Records/Sony Music), uscito venerdì 14 giugno, è al #1 della classifica FIMI/GfK sia degli album più ascoltati sia dei vinili più venduti per la seconda settimana consecutiva. Springsteen ha pubblicato anche un video per la title track, diretto ancora una volta dal vincitore di Grammy ...

Born In The Usa : quando Bruce Springsteen divenne pop : «Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi è Born in the USA», scrive Bruce Springsteen nella sua autobiografia (Born to Run, 2016). «Ecco perché a un certo punto decisi di smetterla di esitare, approfittare della situazione e arrendermi a quello che sarebbe diventato il bestseller della mia carriera. Born in the USA mi cambiò la vita, allargò a dismisura il mio pubblico, mi costrinse a riflettere meglio ...