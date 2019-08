Brescia Ultima tappa del campione fallito

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) E’ Balotelli l’ultimo protagonista del calcio mercato italiano. Torna a, dove è cresciuto. Sempre più in basso. Dall’Inter del Triplete ad una neopromossa in serie A. Continua pertanto a precipitare la situazione per Balotelli con la sensazione che continui a perdere tutte le occasioni di rilancio. Balotelli , dieci anni orsono, era il talento più promettente del calcio italiano. Impressionanti le prime apparizioni al cospetto degli avversari più blasonati: grande potenza fisica, capacità di colpire di testa, tiro micidiale in gioco e da fermo. Era acerbo tatticamente, ma con il lavoro sarebbe potuto diventare un fuoriclasse. Balotelli è rimasto solo fisico ed istinto. Non ha mai manifestato intelligenza calcistica apparendo per lunghi tratti avulso dallo sviluppo del gioco. Limite personali evidenti sui quali non ha mai lavorato. Balotelli ha dilapidato il suo ...

