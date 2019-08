Brescia | febbre Balotelli | mille tifosi presenti al primo allenamento di Super Mario

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) E’ iniziata l’avventura dicon la maglia del. Tanto entusiasmo tra ialla notizia del suo arrivo, per l’ufficialità e per la presentazione di ieri. Ma non è finita, anzi è solo cominciata. Un altro bagno di folla oggi pomeriggio al centro sportivo di Torbole Casaglia, dove l’attaccante ha trovato almenosupporter ad accoglierlo. L’appuntamento sul campo per i primi test fisici era fissato per le 17, ma il calciatore si è presentato al campo già alle 15. Dopo i test,ha partecipato alla riunione tecnica e poi con la squadra è tornato sul terreno di gioco.L'articoloaldisembra essere ilsu CalcioWeb.

