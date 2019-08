Brasile | uomo sequestra bus a Rio de Janeiro con 37 persone a bordo e minaccia di dare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) È stato ucciso dai cecchini delle forze speciali brasiliane l’che, a Rio de, avevato dalle 6 del mattino locali un autobus con 37ndo di dargli fuoco. A riferirlo è stato il portavoce della polizia militare, Mauro Fliess. Nessun ostaggio sarebbe rimasto ferito, mentre alla fine si è scoperto che l’attentatore aveva con sé una pistola giocattolo. Al momento del sequestro, aveva ordinato all’autista dell’autobus di mettere il mezzo di traverso nella corsia del ponte che collega Rio a Niteroi, sulla Baia di Guanabara. L’, la cui identità non stata rivelata, sarebbe sceso dall’autobus per gettare una valigia verso gli agenti che lo circondavano, e al momento di risalire sul veicolo sarebbe stato raggiunto dagli spari dei cecchini. I cronisti brasiliani presenti sul luogo parlano di sei spari, ma non c’è ...

