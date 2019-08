Bitter Sweet | spoiler | la sorella di Nazli e Deniz dormono insieme

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Ormai mancano soltanto alcune settimane per poter scoprire finalmente see Ferit protagonisti dello sceneggiato- Ingredienti d’amore, avranno un epilogo felice. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti rivelano che Asuman darà nuovamente filo da torcere alla, poiché finirà per cacciarsi per l’ennesima volta nei guai. La ragazza sfuggirà ad un grosso pericolo, visto che non verrà abusata da un losco individuo per merito diche la salverà in extremis. Tutto comincerà quando la cognata di Ferit dopo aver alloggiato a casa del musicista tornerà a vivere con Fatos, e farà i conti con un brutto imprevisto, poiché scoprirà di poter essere cacciata dalla scuola per non aver pagato le tasse. La giovane, dopo essere tornata in regola con l’aiuto del fratello di Demet, accetterà di lavorare per un certo Muzzaffer per poter colmare i debiti contratti. ...

chevuoichesiaa : mi sa che era meglio se non iniziavo bitter sweet perché adesso mi sto fissando - Koloredmarti : Quando finisco TW mi recupero tutto Bitter Sweet - infoitcultura : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore 26-30 agosto: la vendetta di Demet -