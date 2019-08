Bibbiano - tre nuovi indagati per abuso d’ufficio : Reggio Emilia, 20 ago. (AdnKronos) – Si aggiungono nuovi indagati nell’inchiesta sul presunto giro di affidi illeciti di minori in Val d’Enza, denominata ‘Angeli e Demoni’. Tre persone, secondo quanto si apprende, sarebbero indagate con l’accusa di abuso d’ufficio dopo il caso delle consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini, coinvolta nell’inchiesta sugli affidi e moglie dello ...

Inchiesta bambini Bibbiano - tre nuovi indagati per abuso d’ufficio : Si allarga lo scandalo dei bambini strappati alle famiglie a Bibbiano. Altre tre persone sono indagate con l'accusa di abuso di ufficio dopo le notizie sulle consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini dopo il suo arresto. La vicenda è stata segnalata da consiglieri di Forza Italia di Modena, con esposti.Continua a leggere

Bibbiano - due neuropsichiatre sul maresciallo scomodo : 'Anche lui ha figli - non si sa mai' : L'intercettazione che rivela la battuta e la risata tra due neuropsichiatre a Bibbiano sul maresciallo che pretendeva chiarezza non è sfuggita a La Gazzetta di Reggio. Il quotidiano riporta uno stralcio di dialogo tra due neuropsichiatre indagate nell'indagine Angeli e Demoni, a proposito del comportamento di un carabiniere, "reo" di voler approfondire la questione affidi in Val d'Enza. La risata delle neuropsichiatre verso il maresciallo La ...

Cosa si sa davvero dell’inchiesta di Bibbiano - oltre la propaganda : Photo di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images Trentacinque giorni dopo l’esplosione mediatica della vicenda e a oltre un anno dall’inizio delle indagini, è giunto il momento di mettere in fila ciò che sappiamo sul cosiddetto caso Bibbiano, la complicata inchiesta che gli organi inquirenti hanno ribattezzato Angeli e Demoni e che pone al centro dei riflettori un presunto traffico di minori avvenuto nel piccolo comune in provincia ...

Bologna - i Cobas : "Minacce agli operatori sociali - dopo Bibbiano è una caccia alle streghe" : La denuncia del sindacato: "Molti dipendenti lesi nella loro dignità personale e professionale". Bonaccini: "Su questo caso c'è stata irresponsabilità della politica"

Bibbiano : l'indagine si estende su oltre 70 affidi ritenuti illeciti : l'indagine sullo scandalo degli affidi illeciti di Bibbiano si sta allargando. Difatti, stando a quanto riportato dal Corriere Della Sera, ora l'inchiesta della Procura è stata estesa a oltre settanta casi di minori sottratti alle proprie famiglie, per essere affidati ad altre ritenute "più giuste". Tale "allargamento" è dovuto alla verifica di alcuni fascicoli in precedenza già controllati; verifica che è stata effettuata da parte dei giudici ...

