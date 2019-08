Auto si ribalta a Sorrento | morta ragazza di 20 anni | arrestato il fidanzato per omicidio

Auto si ribalta all'alba a Sorrento - morta ragazza di 20 anni : arrestato il fidanzato per omicidio stradale : Una ventenne inglese di origini massesi, Lia Di Massa, è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a poche centinaia di metri dal centro della cittadina costiera. La giovane...

Si ribalta furgone sull’A26 - toro fugge in Autostrada : Paura sull’autostrada A26, nel territorio di Carpignano Sesia (Novara), per la presenza di un toro in carreggiata: un furgone si è ribaltato per un incidente e l’animale è fuggito dal carrello. Il toro si è aggirato sull’autostrada per qualche minuto prima di essere catturato. Non si sono registrati ulteriori incidenti o feriti. L'articolo Si ribalta furgone sull’A26, toro fugge in autostrada sembra essere il primo su ...

Incidente - Auto si ribalta in via Cozzo Rotondo a Modica : Incidente, auto si ribalta in via Cozzo Rotondo a Modica. Dopo essersi schiantata contro un muro si ribalta

Pollenza - Auto finisce contro un camion e si ribalta : muore 64enne - la moglie è grave : Violento scontro tra un’auto Fiat Qubo e un camion a Pollenza, nella provincia di Macerata. Stefano Giancamilli, sessantaquattro anni di Ostra Vetere, ha perso la vita nell'incidente stradale. Viaggiava in auto insieme a sua moglie, una donna di 48 anni che è stata portata sotto choc all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.Continua a leggere

Trapani - morto anche il bimbo di 9 anni rimasto ferito nel ribaltamento dell’Auto del padre. Che era positivo alla cocaina : È morto all’ospedale di Palermo Antonino Provenzano, il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente che il 12 luglio ha coinvolto l’auto del padre sulla A29 Palermo-Trapani. Il fratello Francesco, tredicenne, aveva perso la vita la sera stessa. L’uomo aveva appena postato su Facebook un video girato mentre era alla guida e ai test antidroga svolti durante il ricovero è risultato positivo alla cocaina. ...

Auto si ribalta! Conducente fugge lasciando la passeggera ferita : Il sinistro è avvenuto a Roma in via dei Monti di Primavalle, in periferia di Roma, un'Automobile, una Porsche Boxster, si è ribaltata: il Conducente ha tentato di fuggire, ma è stato preso. L'episodio si è verificato venerdì 19 luglio alle 6 sei mattino in via dei Monti di Primavalle all'altezza del civico 100, alla periferia di Roma. Una Porsche Boxster guidata da un uomo italiano di 40 anni si è improvvisamente ribaltata durante ...

Calabria : Auto si ribalta in un incidente stradale - una ragazza ferita : Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di ...

Lecce - incidente a Copertino - 27enne si ribalta con l'Auto : in rianimazione : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 2:00, a Copertino, nel Leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, un giovane 27enne del posto, Giulio Miccoli, avrebbe perso il controllo della sua automobile e si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, precisamente in via Vicinale Tumi. La carambola del veicolo ha fatto sì che il giovane rimanesse ferito in maniera comunque grave: al momento si trova ...

Incidente Monte Mario : Auto si ribalta e guidatore fugge a piedi : Roma – È caccia al pirata della strada che questa notte alle 2 circa ha causato un grave Incidente stradale in via Assarotti, a Monte Mario, e si e’ poi dato alla fuga. Il guidatore, che secondo alcuni testimoni sarebbe un uomo, era al volante di un’auto grigia che, dopo aver urtato una macchina in sosta, si e’ ribaltata nel mezzo della carreggiata. L’uomo sarebbe quindi uscito dall’abitacolo a gattoni, per ...

Gallipoli - dramma sulla statale 101 : Auto si ribalta fuori strada - muore giovane madre : Aveva un'età compresa tra i 32 e i 33 anni Barbara Fiore, la donna che questa mattina intorno alle ore 7:00 ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Gallipoli, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che la donna si stesse recando al lavoro, precisamente in un noto bar della città. All'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, la vettura sulla quale viaggiava, una Hyundai ix35, è andata ...

Incidente SS101 a Gallipoli - Auto impatta contro il guardrail e si ribalta : muore mamma 32enne : Incidente all'alba di oggi sulla strada statale 101 a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie. Barbara Fiore, mamma di 32 anni, è morta mentre andava a lavoro a bordo della sua Hyundai: è uscita fuori strada per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata fino a finire in una campagna al lato della careggiata.Continua a leggere

Trapani. Diretta su Facebook mentre guida : Auto si ribalta - muore il figlio. L’ira dei parenti : Fabio Provenzano, il papà di Francesco, il 14enne deceduto nell'incidente venerdì sera sull'A29, all’altezza di Alcamo (Trapani), stava guidando mentre registrava con lo smartphone un video in Diretta su Facebook. Poco dopo è avvenuto lo schianto. Ora è in gravi condizioni (così come l'altro figlio, Antonino, 9 anni), sorvegliato in ospedale dalle forze dell'ordine che temono una reazione dei parenti dell'ex moglie.Continua a leggere

Incidente all’alba : Auto si ribalta e finisce in un fosso. Morti i 4 ragazzi a bordo : L’Incidente alle 5 di mattina. Secondo la prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto e poi finendo in un fosso

Cesena - si ribalta un'Auto : morti sul colpo quattro giovani : Cesena, si ribalta un'auto: morti sul colpo quattro giovani L'incidente poco dopo le 5 sulla via di Dismano, nella frazione Cesenate di Sant'Andrea Parole chiave: incidente_stradale Cesena ...