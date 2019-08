Audi RS6 Avant - 600 CV per la wagon sportiva

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Parcheggiata in una ex fabbrica tedesca di treni e con il grigio Nardò (opaco) a tingere le forme tornite della carrozzeria, la nuovaRS6incute un certo timore vista dal vivo. Ma, allo stesso tempo, sembra un ottimo modo per festeggiare i 25 anni della divisionedei Quattro anelli. Attesa in concessionaria nei primi mesi del 2020, è cambiata molto, sia fuori sia sotto pelle, mild-hybrid incluso. Ed è pure pronta per il debutto ufficiale negli States. Ipertrofica. Per la prima volta nella storia del modello, il cofano intriso di nervature della RS6 è specifico, mentre i passaruota bombati hanno portato un aumento di circa quattro centimetri in larghezza rispetto all'A6: da lei sono comunque stati ripresi tetto, porte anteriori e portellone. Dedicati anche i gruppi ottici anteriori, provenienti dalla famiglia A7, che possono avere un sistema ...

