Atletica | otto italiani convocati nella sfida di Minsk tra Europa e USA Ci sono Tortu e

Atletica - otto italiani convocati per la sfida tra Europa e Stati Uniti in programma a Minsk : presenti Tortu e Jacobs : In vista della sfida in programma il 9-10 settembre, il Team Europa ha convocato otto atleti italiani tra cui Tortu e Jacobs Sono ben otto (sei uomini e due donne) gli azzurri chiamati a vestire la maglia dell’Europa nel match con gli Stati Uniti in programma a Minsk (Bielorussia) il 9 e 10 settembre. I criteri di selezione, noti da tempo (priorità ai vincitori della finale Super League dell’Europeo a squadre di Bydgoszcz, e ai primi tre ...

Atletica - record italiano allievi per Giovanni Frattini. L’azzurro fa volare il suo giavellotto a 75 - 25 metri : Grande prestazione per Gaiovanni Frattini al Festival olimpico della gioventù europea, di scena a Baku. L’azzurro ha conquistato il record italiano categoria allievi con il suo 75,25 che gli è valso anche la medaglia d’argento. Il romagnolo ha superato di 45 centimetri il precedente primato di Leonardo Gottardo che risaliva al 2005. Una doppia soddisfazione per Frattini che oltre al primato italiano è riuscito a salire sul secondo ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Carolina Visca in trionfo nel giavellotto! Italia da record con cinque medaglie d’oro! : Non vuole più finire la straordinaria giornata della spedizione azzurra nell’ultimo atto degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo il titolo continentale conquistato in mattinata da Larissa Iapichino, è arrivata anche la seconda medaglia d’oro di giornata grazie al successo di Carolina Visca nel lancio del giavellotto. L’atleta romana si è migliorata rispetto all’argento della passata ...