Ashley Graham mostra orgogliosa le smagliature da gravidanza Sei ispirazione per

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Quando si tratta di promuovere il body-positive,non è seconda a nessuno. La modella curvy si èta nuovamente senza filtri, scegliendo di postare un’immagine intima, che mette in evidenza le sueda. Nello scatto apparso sul suo profilo Instagram,non nasconde quelli che per molte donne sono difetti, motivo di imbarazzo e disagio con il proprio corpo. Visualizza questo post su Instagramsame same but a little differentUn post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@) in data: 18 Ago 2019 alle ore 9:07 PDTIl suo gesto è stato apprezzato dagli utenti, che hanno battuto oltre un milione di like per lo scatto. “Sei un’”, si legge in uno dei tanti commenti di lode, “Mi spingi ad amare il mio corpo di madre”. Non è la prima volta che la ...

brandnewdayv : @y2kjeons NOT ASHLEY GRAHAM SKSKKDJJDIDJDJXNFNFJDKND - Vito_ElPaso : Dal nulla, una mia amica mi manda una foto di Ashley Graham per chiedermi se fosse incinta. Per la modalità in cui… - needschloe_ : RT @tortellina3: ASHLEY GRAHAM È INCINTA NON CI VOGLIO CREDERE -