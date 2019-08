Ascolti TV | Lunedì 19 agosto 2019

Ascolti Tv Lunedì 19 Agosto : Ascolti Tv Lunedì 19 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act 2 – Rai 1 – milioni e % The Fix 1a Tv (3 ep. ) Finale – Canale 5 – milioni e % Nemico Pubblico – Rai 3 – milioni e % Le Iene Omicidio Vannini – Italia 1 – milioni e % Hawaii Five-0 – Rai 2 – mila e % The Losers – Rete 4 – mila e % Lord Jim – La7 – mila e % Agente 007 ...

Ascolti tv lunedì 12 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Sister Act - Una svitata in abito da suora ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 15,6%. Su Rai 2 Speciale Tg2 Post ha registrato 628.000 telespettatori, share 3,7%. Su Rai 3 Il film Chi è senza colpa ha registrato 939.000 telespettatori, share 5,7%. Su Canale 5 La serie The Fix ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 9,1%. Su Italia 1 Le Iene Show - Caso David Rossi: omicidio o suicidio, ...

Ascolti Tv Lunedì 12 agosto - vince Sister Act al 15.6% - The Fix 9.1% - lo speciale In Onda (7%) supera quelli di Rai 2 (3.7%) e Rete 4 (3.5%) : Ascolti Tv Lunedì 12 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act – Rai 1 – 2.430 milioni e 15.6% The Fix (3 episodi) 1a Tv – Canale 5 – 1.208 milioni e 9.1% Chi è senza colpa – Rai 3 – 939 mila e 5.7% In Onda speciale – La7 – 1.078 e 7% Le Iene David Rossi – Italia 1 – 794 mila e 6.3% Tg2 Post – Rai 2 – 628 mila e 3.7% speciale Stasera ...

Ascolti TV | Lunedì 12 agosto 2019. Sister Act 15.6% - The Fix 9.1%. Speciale In Onda 7% - Speciale Tg2 3.7% - Speciale Stasera Italia 3.5% : Sister Act - Whoopi Goldberg Su Rai1 Sister Act – Una svitata in Abito da Suora ha conquistato 2.430.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 Post ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o Omicidio? ha catturato l’attenzione di 794.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 5 agosto 2019. Mother’s Day (13.7%) batte Femmine Contro Maschi (12.9%). Bitter Sweet arriva al 21.2% : Mother's Day Nella serata di ieri, Lunedì 5 agosto 2019, su Rai1 il film Mother’s Day ha conquistato 2.215.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Femmine Contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.160.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.020.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo ha intrattenuto ...

Ascolti tv lunedì 29 luglio : Temptation Island batte ancora tutti e sfiora i 4 milioni : Il programma trasmesso da Canale 5 Temptation Island è stato il più visto del prime time di ieri sera con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65% raggiunto dalla sua puntata conclusiva (anche se stasera va in onda lo speciale che racconta cos’è successo ai concorrenti un mese dopo). Secondo gradino del podio per il film in onda su Rai1 Black or White seguito da 2.463.000 telespettatori (share 13,59%). Terzo posto per Rai2 Hawaii ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.65%) - Black or White 13.59% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il picco in valori assoluti del programma (e dell’intera giornata televisiva) si è registrato alle 22.25 ed è pari a 4.354.000 ...

