Arresto cardiaco per una bambina | è grave

**Ciclismo : morto Gimondi - Arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E' morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue)

soccorso per una sindrome da annegamento nel mare di Viareggio (Lucca) dove un ragazzo di 19 anni è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Massa (Massa Carrara) per sottoporlo alla terapia con l'Ecmo (macchina cuore-polmone). Secondo quanto appreso i primi a intervenire sono stati i bagnini del Bagno Sauro mentre intanto sul posto arrivava il personale del 118

Arresto cardiaco in acqua - 16enne in prognosi riservata : sequestrato un cavo elettrico : Il giovane ha rischiato la vita: secondo alcuni testimoni si sarebbe aggrappato ad un cavo dell'illuminazione

Villafranca - Arresto cardiaco dopo il tuffo in piscina : bimbo di 10 anni è in fin di vita : Un bambino di 10 anni è stato colto da malore dopo essersi tuffato in una piscina dello stabilimento Villasport di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. A colpirlo, forse, un arresto cardiaco: ricoverato in condizioni disperato, è attaccato alla macchina cuore-polmoni. Sotto sequestro la struttura, indagini dei carabinieri in corso.Continua a leggere

Rosa Scognamiglio ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiaco. A Modena, una Bambina di 9 mesi versa in gravi condizioni nonostante l'intervento tempestivo della pediatra. I carabinieri indagano sulla vicenda. ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiorespiratorio. La protagonista di questo ennesimo, triste episodio di cronaca è una Bambina di appena 9 mesi della provincia di Modena.

Il pubblico continuava a ridere, inconsapevole. pensavano tutti fosse parte della sua performance e invece Manjunath Naidu, Comico di origine indiana che si stava esibendo in un famoso hotel di Dubai, è caduto a terra per un collasso ed è morto sul palco. Vittima di un arresto cardiaco, per il 36enne non c'è stato niente da fare nemmeno quando qualcuno si è accorto che il malore non faceva parte dello show e i soccorsi sono intervenuti

ROMANIA – Il tecnico Eugen Neagoe colpito da arresto cardiaco nel corso della gara contro il Craiova. Attimi di terrore durante Dinamo Bucarest-Craiova, gara del campionato rumeno. Al 25′ del primo tempo la partita è stata sospesa a causa di un arresto cardiaco che ha colpito il tecnico dei padroni di casa. L'uomo, 51 anni, si è accasciato al suolo mentre seguiva la partita a bordo campo. Prontamente soccorso dallo staff

Bambino di 10 anni muore mentre gioca a calcio nel parco : fatale un Arresto cardiaco : Un Bambino di 10 anni, crolla e muore mentre gioca a calcio con gli amici al parco dopo un arresto cardiaco. Il piccolo calciatore è crollato a terra ed è morto mentre giocava a...