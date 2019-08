Armi nucleari | primo test missilistico Usa a medio raggio dopo la rottura del Trattato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) A oltre sette mesi dall’annuncio dell’amministrazione americana sul ritiro dalsulle Forzeinter(Inf), completato poi all’inizio di agosto, Washington ha condotto ilcon un missile lanciato da terra. Lo ha annunciato il Pentagono che, citato dalla Cnn, ha spiegato come le operazioni si siano svolte utilizzando un missile conata convenzionale partito dall’isola di San Nicolas, in California, che ha centrato un obiettivo a 500 chilometri di distanza. La reazione della Russia non si è fatta attendere: “Evidentemente hanno scelto di far salire la tensione militare”, ha commentato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. Mentre da Pechino preannunciano una nuova “corsa agli armamenti”: “Ilavrà un impatto negativo sulla sicurezza internazionale”. Il ritiro definitivo dal ...

