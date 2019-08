Apple prepara l' artiglieria contro Netflix & co | 6 miliardi di dollari per i

Fonte : repubblica

(Di martedì 20 agosto 2019) L'indiscrezione del Financial Times: in vista del lancio diTv+ rafforzato l'investimento previsto. Il nuovo servizio potrebbe arrivare nei prossimi due mesi e costare negli Usa 9,99 euro al mese

