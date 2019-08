Apple lancia la sfida a Netflix e Amazon | “Investiremo sei miliardi per la Tv+”

Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

Apple lancia la sfida alle serie tv di Netflix - Disney e Hbo : Lo streaming video di serie tv e film è certamente il terreno di scontro su cui si trovano a competere sempre più le piattaforme dedicate e le compagnie tecnologiche. Lo sa bene Apple, che secondo quanto riportato dal Financial Times, ha deciso di aumentare il suo investimento nel progetto Tv+ fino a 6 miliardi di dollari per produrre contenuti originali e nuovi show, contrastando così l’avanzata di colossi come Netflix, Disney e ...

Apple lancia in agosto la sua carta di credito - WhatsAppPay pronto in India : Nel giorno in cui i conti di Apple segnalano che la vendita di iPhone sono scese sotto il 50% del fatturato della casa della Mela Tim Cook accelera nella strategia di diversificazione verso i servizi, mettendo una data certa per il nuovo prodotto finaziario: ad agosto sarà lanciata la carta di credito di Apple