Anziana lascia in eredità 200 mila euro ai bambini disabili

(Di martedì 20 agosto 2019) La signora Olga Ghirardi aveva un sogno, aiutare gli altri, anche dopo la sua morte. Per questo ha deciso di fare un gesto straordinario,ndo inal Comune 200da destinare a famiglie con. Una scelta importante che porterà il sorriso nelle case di tantissime persone a Pinerolo, comune in provincia di Torino. Poco prima di spegnersi, nel novembre 2018, la signora Olga ha messo nero su bianco le sue ultime volontà. La donna ha chiesto di destinare i soldi che aveva messo da parte durante il corso della vita – ben 200– a famiglie con figli autistici, ciechi o affetti da altri handicap. “Quando abbiamo appreso la notizia siamo stati abbastanza sbalorditi – ha raccontato Lara Pezzano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pinerolo – e ci siamo attivati per comprendere come fare a individuare la platea ...

