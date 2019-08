Animali | secondo delfino morto tra Ostia e Fiumicino

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) “Durante le operazioni di smaltimento della carcassa del(Tursiops truncatus) incagliato tra i frangiflutti alcuni giorni prima, nella tarda mattinata del 19 agosto è pervenuta la segnalazione di un nuovo avvistamento in mare, a circa 4 miglia dalla costa antistante il confine fra, un altro esemplare di tursiope, un maschio adulto, lungo 217 cm e del peso di 130 kg“. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana che “di concerto con la capitaneria di porto die di, ha provveduto al ritiro della carcassa”. “L’ottimo stato di conservazione dell’esemplare recuperato fa pensare che il decesso sia avvenuto da poche ore e a poca distanza dal luogo di ritrovamento. Sull’esemplare in oggetto è stato eseguito in data odierna l’esame anatomopatologico, a seguito del quale ...

Toni_ct_1 : RT @FrancescaMinie3: Secondo giorno nel bosco e piccoli incontri con gli animali presenti ?? - paolominervino : RT @ultimenotizie: Decine e di animali sgozzati secondo la macellazione rituale, uomini trovati con gli abiti sporchi di sangue e 500 anima… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Decine e di animali sgozzati secondo la macellazione rituale, uomini trovati con gli abiti sporchi di sangue e 500 anima… -