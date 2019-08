Ancora razzismo in Premier | stavolta la vittima è Pogba

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 20 agosto 2019)in– In inghilterra se un giocatore nero sbaglia un calcio di rigore viene ricoperto di insulti razzisti sui social. Il messaggio di condanna da parte del Manchester United.in, ecco quanto riportato dall’ANSA: “Paulsbaglia un rigore nel turno di campionato contro il Wolverhampton, la partita finisce 1-1, e via social arrivano insulti razzisti al centrocampista francese del Manchester United. A denunciarlo è lo stesso club, che in una dichiarazione precisa di essere già “al lavoro per identificare” gli autori dei post. E’ la terza volta in una settimana, sottolinea la Bbc, che laaffronta casi diverso giocatori di colore, dopo Yakou Meite del Reading e Tammy Abraham del Chelsea. “Siamo disgustati da quei commenti e li condanniamo con grande vigore: gli individui che hanno usato ...

