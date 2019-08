Anche TikTok si dà all’ecommerce

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) (Foto: AFP/Getty Images) Un’altra succulenta novità su, l’app di condivisione e fruizione di brevi video diventata molto popolare soprattutto tra gli utenti più giovani. Per ampliare le capacità commerciali sono stati infatti introdotti gli hashtag sponsorizzati per acquistare prodotti direttamente dall’applicazione. La formula è in perfetta linea con lo spirito del portale. Non si tratta soltanto di video che mostrano un determinato prodotto rimandando a uno store per ordinarlo, ma vere e proprie sfide. Il nome del programma è infatti Hashtag Challenge e spinge gli utenti a cimentarsi a realizzare filmati secondo un tema preciso, seguendo le indicazioni fornite dalla società che sponsorizza l’hashtag. Basti prendere come esempio il primo Hashtag Challenge che è stato lanciato dalla società statunitense Kroger. Essendo una catena di supermercati avrebbe avuto poco appeal sulla ...

