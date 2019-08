Ambiente e sostenibilità | l’azionista non viene prima di tutto | lo dicono le

Google si impegna per l’ Ambiente : emissioni zero e materiali riciclati nel segno della sostenibilità : Google punta alla sostenibilità della propria produzione hardware: emissioni zero nelle spedizioni e utilizzo di materiali riciclati come chiave di un futuro più green. L'articolo Google si impegna per l’ambiente: emissioni zero e materiali riciclati nel segno della sostenibilità proviene da TuttoAndroid.

NOPLANETB lancia la sfida per l’Ambiente : 100mila euro per la sostenibilità : 100 mila euro: questa la cifra stanziata per la call for innovation partita sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso e organizzata nell’ambito di NOPLANETB, l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione punto.sud per favorire azioni volte alla sostenibilità ambientale, in particolare nelle città metropolitane. La call for innovation è sostenuta dal contributo dell’Unione europea e di Fondazione Generas. C’è tempo fino al 10 ...