Allarme Juventus | altro contagio dopo Sarri | preoccupazione per l’esordio di campionato

Juventus - il campanello d’Allarme di Tacchinardi : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Mercato Juventus - Sarri suona l’Allarme : chieste 6 cessioni alla società : Mercato Juventus – La Juventus sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l’Atletico Madrid, sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in Italia non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita. “Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l’ho letto mai da nessuna parte. […] More

Palmieri : “Allarme conti in rosso per la Juventus : se Dybala non parte…” : Palmieri: “Allarme conti in rosso per la Juventus” Palmieri: “Allarme conti in rosso per la Juventus: se Dybala non parte…”. Il collega Tancredi Palmieri fa i conti in tasca al club bianconero che sta incontrando non poche difficoltà per le operazioni di calciomercato. Di seguito uno stralcio dell’ editoriale per tuttomercatoweb.com. “È saltato Dybala al Manchester United, un po’ perché Dybala ...

VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3 : fuori CR7 - Allarme difesa per Sarri : Highlights Team K JUVENTUS- 3-3 tra Team K e juventus. Gol dell’1-1 messo a segno dal giovane Muratore, 3-2 siglato da Matuidi, pareggio del 3-3 messo a segno da un straordinario gol di Pereira. Leggero allarme difensivo per Sarri. Primo tempo con coppia centrale composta da De Ligt e Rugani, nella ripresa coppia centrale De […] L'articolo VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3: fuori CR7, allarme difesa per Sarri proviene da Serie A ...