Aggiornare il curriculum online per cercare lavoro | ma la metà degli italiani non lo fa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Trovarenon è facile, i social network specializzati, come ad esempio LinkedIn, promettono di far conoscere ilvitae a quante più aziende possibili, e lo fanno. Tant’è vero che, da uno studio condotto da OnePoll per conto di Viking Italia, emerge che il 53%intervistati sostiene che il networking abbia avuto importanza per la propria carriera. Tuttavia, il 50%intervistati aggiorna ilmeno di una volta l’anno, e il 48% ha perso i contatti con gli ex-colleghi. Ciliegina sulla torta, il 41% non aggiorna quasi mai il profilo, il 45% non pubblica quasi mai niente in bacheca e il 48% non parla mai con i recruitero con le altre conoscenze. Il campione rappresentativo comprende 1000 lavoratori, e appurato che il networkingnon è il mezzo preferitoper trovare, viene fuori che al primo posto ci sono le ...

