Affidi illeciti | tre nuovi indagati per abuso d' ufficio

Inchiesta Affidi illeciti in Val d'Enza - altri tre indagati : Caso Bibbiano, ipotesi di abuso d'ufficio per la consulenza richiesta a una psicologa quando era già ai domiciliari

Affidi illeciti - bimba sgridata perché non cita abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d'Enza, su cui ha acceso i riflettori l'inchiesta della Procura di Reggio Emilia. In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perche' non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. "Scendi, io non ti voglio piu'", grida la donna, madre affidataria, in ...

Affidi illeciti Bibbiano - nelle intercettazioni bimba sgridata perché non cita gli abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d’Enza, su cui ha acceso i riflettori l’inchiesta della Procura di Reggio Emilia.In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perché non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. “Scendi, io non ti voglio più”, grida ...

Inchiesta Affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Affidi illeciti Bibbiano : indagate ridono del maresciallo/ "Ha figli - non si sa mai" : Bibbiano, Affidi illeciti: indagate ridono del maresciallo. Da intercettazione ambientale: "Guardi che lei è sposato, c'ha figli, cioè non si sa mai...".

Affidi illeciti Bibbiano : continuano minacce/ Revocati domiciliari a Maria Pia Veltri : Bibbiano, Affidi illeciti: continuano minacce. Intanto sono stati Revocati gli arresti domiciliari all'ex dipendente Maria Pia Veltri.

Affidi illeciti a Bibbiano - il sindaco resta ai domiciliari : Affidi illeciti a Bibbiano, il sindaco resta ai domiciliari Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato la misura per il primo cittadino Andrea Carletti Parole chiave: Affidi ...

Affidi illeciti - il sindaco di Bibbiano rimane ai domiciliari : Il Gip ha confermato la misura per Andrea Carletti (Pd). Il primo cittadino era già stato sospeso dall'incarico dal prefetto. E' accusato d'abuso d'ufficio

Affidi illeciti - Procura Modena riapre inchiesta Veleno : c’è un legame coi bimbi di Bibbiano? : Sarebbe emerso che gli interrogatori ai bambini coinvolti nel presunto giro di pedofili, oltre vent'anni fa, furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"Continua a leggere

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'inchiesta Veleno : c'è un legame con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'inchiesta Veleno : c'è un nesso con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Bibbiano - tornano a casa 4 bambini coinvolti nello scandalo degli Affidi illeciti : Dopo l'inchiesta tornano a casa 4 dei 6 bambini coinvolti nello scandalo sugli affidi illeciti a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. I quattro piccoli sono tornati dai loro genitori...

Affidi illeciti Bibbiano - 4 bimbi tornano a casa : È passato quasi un mese da quando, il 27 giugno, i carabinieri di Reggio Emilia hanno messo agli arresti domiciliari 6 persone e altre 10 hanno ricevuto notifiche di misure cautelari nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli Affidi dei minori nel comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo l’ipotesi degli inquirenti c’era un sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune fatto attraverso la manipolazione delle ...

Bibbiano - 4 bimbi tornano dai genitori naturali dopo l'inchiesta sugli Affidi illeciti : Per quattro dei sei bambini coinvolti nello scandalo affidi illeciti di Bibbiano c'è un lieto fine, infatti il Tribunale dei Minori di Bologna, una volta valutati i loro casi, ha deciso che gli infanti vengano restituiti ai loro genitori naturali. La cittadina in provincia di Reggio Emilia in queste settimane è finita al centro della cronaca nazionale, e non solo, perché l'autorità giudiziaria ha scoperto un vero e proprio giro legato al mondo ...