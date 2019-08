Addormentato sul materassino “Si era nascosto dietro uno scoglio | non era in Sicilia”

Fonte : fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Ha catalizzato l’attenzione di tutti i media la vicenda di Luigi Vazzana: da Scilla, sulla costiera calabrese dello Stretto di Messina, sarebbe arrivato quasi in Sicilia, a bordo del suo: 9 ore al largo, a notte fonda, per poi essere salvato dagli uomini della Guardia Costiera. Oggi però emergono nuovi dettagli sulla storia. Il rischio di bufala pare infatti assai concreto, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Pare infatti che il 28enne non fosse allontanato troppo dalla riva: la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria lo ha avrebbe trovato infattitra gli scogli nei pressi del Castello Ruffo di Scilla che domina lo Stretto.Vazzana ha raccontato di essersisul. Quando un suo amico si è accorto di non riuscire più a vederlo all'orizzonte, ha dato l’allarme. L’intervento della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria è stato ...

rtl1025 : ????? Il ragazzo si è addormentato sul #materassino a #Scilla, arrivando quasi a #Messina - addavenibaffon1 : Mi sono addormentato sul #materassino da terrone mi sono risvegliato che voto salvini - SoniaPredieri : RT @foisluca84: Mi sono addormentato sul materassino e mi son ritrovato in una nazione civile, senza razzisti e con nessuno che gridava one… -