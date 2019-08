A Firenze il turismo è una vacca da mungere a vantaggio di pochi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) di Cristiano Lucchi Molto lentamente a, come in tutti i luoghi d’arte e non solo, si comincia a discutere dell’impatto che ilha sulla vita delle persone che abitano, lavorano, vivono in un tessuto urbano in trasformazione, dove le funzioni della città sono piegate al business dell'”accoglienza” di italiani e stranieri, questi ultimi necessariamente con il portafoglio gonfio e che non provengano dalla costa sud del Mediterraneo. Se vivessimo in un’epoca romantica ci fermeremmo alla visione stereotipata di Camera con vista di James Ivory, penseremmo ai souvenir venduti dalle bancarelle di San Lorenzo e alle code per vedere persecondi qualche testimonianza del Rinascimento. Ma ilnel 2019 è molto di più: è un’industria e un sistema di governo del territorio che arriva a plasmare la città e il contesto circostante. A quanto pare ...

