«Yamaha poco competitiva» | cala il giro d’affari per Rossi

MotoGp – Vinales insoddisfatto a Brno : “se c’è poco grip la moto non funziona. Non proverò la Yamaha 2020 perchè…” : Maverick Vinales insoddisfatto per l’esito della gara di Brno: il pilota della Yamaha si fa sentire al termine della corsa Veloce nelle libere, così come nel warm up, ma in gara solo un 10° posto, distante 16”5 dal vincitore Marc Marquez. Quella di Brno è stata una gara da dimenticare per Maverick Vinales che, intervistato ai microfoni di motorsport, ha analizzato così quanto accaduto in pista: “mi ci sono voluti sette giri per ...