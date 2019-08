Yakuza 3 per PlayStation 4 verrà presentato alla Gamescom?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mancano pochissime oree già cominciano ad arrivare una serie di rumor. Questa volta tocca a SEGA: a quanto pare infatti la società giapponese potrebbe mostrare all'evento di Colonia la versione rimasterizzata di3.Ora che grazie aKiwami 1 e 2 molti fan occidentali hanno avuto la possibilità di conoscere Kiryu ha senso che SEGA voglia portare i restanti capitoli rimasterizzati per i giocatori su4.L'indiscrezione è partita da un canale di videogiochi tedesco, Rocket Beans TV, che ha pubblicato il proprio programma, evidenziando le varie parti che intende trasmettere ogni giorno. Ad un certo punto è apparsa un'immagine di3 come sfondo, con una diretta prevista per mercoledì, ma in seguito è stata rimossa.Leggi altro...

Eurogamer_it : La versione per #PS4 di #Yakuza3 potrebbe essere presentato alla #Gamescom2019. - exodusdragons : Yakuza 3 per PS4 potrebbe essere annunciato alla gamescom 2019 - AkibaGamers : Yakuza 3 per PS4 potrebbe essere annunciato alla gamescom 2019 -