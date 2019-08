Vuelta a España 2019 | la UAE Emirates per la corsa iberica Fabio Aru sarà il capitano

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mancano ormai pochi giorni al via: sabato 24 agosto scatterà con una cronometro individuale da Salinas de Torrevieja la, ultimo grande giro stagionale. Si susseguono dunque gli annunci delle varie formazioni, oggi è stata la volta della UAEche ha diramato la lista degli otto convocati per la. Con DAZN segui ladi Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND IlunAru che ha voglia di tornar grande: dopo il rientro al Tour de France, il sardo va a caccia di conferme e di risultati. L’obiettivo è quello di ritrovare la gamba dei giorni migliori. Con lui anche il giovane sloveno Tadej Pogacar, al debutto in unaa tappe: il futuro è tutto dalla sua parte, ma potrebbe già far paura nel presente. Altri tre italiani in lista: Valerio Conti, Oliviero Troia e Marco Marcato. Con loro anche tre colombiani: Sergio Luis ...

GIUSPEDU : RT @sportface2016: Arsenale pesante per la #Movistar nella corsa spagnola - Cicloweb_it : Questi gli 8 per la Vuelta della UAE Team Emirates: con @FabioAru1 e Gaviria c’è Pogacar - sportface2016 : Arsenale pesante per la #Movistar nella corsa spagnola -