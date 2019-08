Volley femminile | Europei 2019 | Paola Egonu vs Tijana Boskovic | scontro fra fenomeni Le

Volley femminile - Europei 2019 : Enweonwu sostituisce Pietrini - Italia tutta potenza! Attacco dinamitardo ma in difesa… : L’Italia si sta preparando per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno a partire dal 23 agosto, le azzurre esordiranno a Lodz (Polonia) contro il Portogallo per poi affrontare Ucraina, Belgio, Slovenia e le padrone di casa. Le vicecampionesse del mondo puntano al trionfo e sono tra le grandi favorite per il successo finale insieme alla Serbia ma non andranno sottovalutate Olanda, Russia e Turchia. Oggi sono state diramate ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Gli orari e le date con le azzurre in campo : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro Paesi diversi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). Le azzurre vanno a caccia del terzo titolo continentale a dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo, l‘avventura delle ragazze del CT Davide Mazzanti incomincerà venerdì 23 agosto contro il modesto Portogallo a Lodz. Paola ...

Volley femminile - Europei 2019. Davide Mazzanti : “Confermo la squadra del preolimpico - ci giochiamo le nostre carte” : Davide Mazzanti ha diramato le convocazione per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre, l’Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle grandi favorite per la conquista del titolo continentale e potrà giocare senza particolari pressioni visto che ha già raggiunto il grande obiettivo stagionale (la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Il CT della nostra Nazionale ...

Volley femminile - Europei 2019 : le convocate dell’Italia. Egonu guida le azzurre - Enweonwu sostituisce Pietrini : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro sedi differenti (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). La nostra Nazionale, reduce dalla strepitosa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è una delle annunciate favorite per la conquista del titolo continentale che manca ormai da dieci anni ma ovviamente le ...

Volley femminile - Europei 2019 : inizia la grande avventura dell’Italia. Le azzurre lanciano il guanto di sfida alla Serbia : L’Italia si presenterà agli Europei 2019 di Volley femminile come una delle grandi favorite per la conquista del titolo, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al terzo successo della propria storia dopo quelli del 2007 e del 2009. Sono passati dieci anni dall’ultimo sigillo e le azzurre vogliono rompere il digiuno, il nuovo ciclo di Mazzanti insegue l’apoteosi nella rassegna continentale che scatterà il ...

Volley femminile - Calendario Europei 2019 : le date dai gironi alla finale. Programma - orari - tv e streaming : Gli Europei 2019 di Volley femminile si disputeranno dal 23 agosto al 9 settembre. La rassegna continentale avrà luogo in ben quattro Paesi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria(, si tratta di una prima volta storica per la competizione che da questa edizione prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali. Ci aspettano tre settimane di grande spettacolo con le migliori squadre del Vecchio Continente che si daranno battaglia per la conquista del ...

Volley femminile - Gloria Cup 2019 : le convocate dell’Italia. Domani l’esordio contro la Serbia : Si aprirà Domani ad Antalya (Turchia) la Gloria Cup 2019, torneo amichevole di Volley femminile a cui parteciperà anche l’Italia. La Nazionale maggiore è in raduno a Roma per preparare gli Europei, mentre in questo torneo vedremo in azione una selezione di azzurre, guidata da Luca Pieragnoli, che cercheranno di mettersi in luce in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. A seguire l’elenco completo delle convocate: Agnese Cecconello, Terry ...

Volley femminile : Elena Pietrini in accordo con la Federazione lascia il ritiro della Nazionale : Un fulmine a ciel sereno ha sconvolto oggi il ritiro della Nazionale italiana di Volley femminile, praticamente alla vigilia della partenza per gli Europei 2019 che si svolgeranno, almeno per la prima fase per le azzurre, a Lodz, in Polonia (prima partita in programma il 23 agosto). Come comunicato dalla FederVolley, la schiacciatrice Elena Pietrini, classe 2000, ha deciso di lasciare il raduno della squadra. “La schiacciatrice azzurra, ...

Volley femminile - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per il raduno - confermata la squadra del preolimpico : Dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia tornerà in collegiale per prepararsi agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno tra Polonia, Turchia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci da un breve periodo di vacanza, si ritroveranno il 13 agosto al Centro Giulio Onesti di Roma dove rimarranno fino al 18 agosto. Non ci sono novità ...

Calendario Serie A1 Volley femminile 2019-2020 : tutte le giornate - le date e le partite. Tutti a caccia di Conegliano : È stato sorteggiato il Calendario della Serie A1 2019-2020 di volley femminile, al massimo campionato italiano parteciperanno 14 squadre che daranno vita a 26 stagioni di regular season. Le prime 12 classificate accederanno ai playoff (le prime quattro direttamente ai quarti di finale, le altre otto disputeranno un turno preliminare) mentre le ultime due retrocederanno in Serie A2. Conegliano difenderà il tricolore conquistato lo scorso anno e ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Le azzurre sono cresciute e siamo alle Olimpiadi. Il Giappone ci porta bene…” : L’Italia del Volley femminile si è regalata dunque il sogno a Cinque Cerchi. Un successo roboante 3-0 (25-13; 25-17; 25-22) contro l’Olanda ha permesso alle ragazze del CT Davide Mazzanti di staccare il biglietto per Tokyo. Una vittoria convincente quella del gruppo azzurro frutto di determinazione e coraggio, in cui i crismi del successo c’erano tutti. Il Bel Paese, dunque, centra l’obiettivo e sarà il sesto gettone ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : le possibili convocate dell’Italia. Gruppo ormai consolidato - ma diverse giovani scalpitano : Lunedì di festeggiamenti per l’Italia di Volley femminile che ieri sera ha sconfitto l’Olanda qualificandosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno surclassato le temute tulipane con un roboante 3-0 e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto. Apoteosi totale per le ragazze del CT Davide Mazzanti che hanno ruggito a Catania meritandosi ampiamente il biglietto per ...

Tokyo 2020 - l’ItalVolley femminile batte l’Olanda 3-0 e si qualifica alle Olimpiadi : L’Italvolley femminile batte l’Olanda e grazie alla terza vittoria nel torneo di qualificazione olimpica ottiene il pass per Tokyo 2020. Salgono così a 82 gli azzurri già certi di partecipare ai Giochi il prossimo anno. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno travolto le olandesi al PalaCatania in tre set (25-23, 25-17, 25-22) e hanno staccato le Oranje, con le quali era appaiate in classifica dopo le vittorie contro Kenya e Belgio. ...

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia a Tokyo. Sarà un girone di ferro? : Quali saranno le avversarie dell’Italia di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale si è qualificata ai Giochi grazie alla schiacciante vittoria ottenuta ieri sera contro l’Olanda e ora può già iniziare a pensare ai Giochi con un anno di anticipo, le ragazze del CT Davide Mazzanti andranno a caccia della prima storica medaglia a cinque cerchi dopo non essere riuscite nell’impresa nelle ultime cinque ...