Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019)è uno dei tenori più famosi d’Italia, conosciuto al grande pubblico anche grazie alla sua partecipazione adcon Maria De Filippi nel ruolo di. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il 42enne ha deciso di svelare anche i suoi lati più intimi e nascosti, raccontandosi senza filtri: “È corsa voce chegay. Anche mialo credeva, prima che ci sposassimo. No, non sono gay. Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma non vado oltre“. Non solo. Ha confessato poi di essere aperto a provare tutto in amore, anche ilestremo: “Manette, frusta, maschera si può. Se nel rapporto a due si sta ancora insieme ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù. Perché no”.si definisce un “tenore rock”, quando il “tenore pop” era Luciano Pavarotti, ma spiega ...

Cascavel47 : Vittorio Grigolo, l’ex professore di Amici rivela: “Mia moglie pensava fossi gay. Sesso estremo? Manette, frusta, m… - infoitcultura : Vittorio Grigolo gay? Il tenore parla del suo orientamento sessuale e dell’intimità - StraNotizie : Vittorio Grigolo gay? Il tenore parla del suo orientamento sessuale e dell'intimità -