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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 20 | 30 Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 20:30 (Di lunedì 19 agosto 2019) Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DALLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO CHIUSA PER UN INCENDIO TRA IL KM 21 E IL KM 9 E 680 CI TROVIAMO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO SULL’A24 Roma-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA FLACCA NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO SEMPRE SULLA FLACCA CODE TRA FORMIA E GAETA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI PRESSI DI FORMIA E SULLA STESSA APPIA TRA SCAURI E MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL MOMENTO È TUTTO, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, E IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da ...
Fonte : romadailynews

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