romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 12:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 11:20… -
Dalla Rete Google NewsGoverno: Ascani, 'Pd presenti subito mozione sfiducia a Salvini' - Affaritaliani.it
Governo: Ascani, 'Pd presenti subito mozione sfiducia a Salvini' Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Sono convinta che il Pd debba presentare subito una mozione di sfiducia al Ministro Salvini. Vedremo se questo governo esiste ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULL’AUTOSTRADA Roma-TARQUINIA CODE PER MEZZO PESANTE IN AVARIA TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE TARQUINIA. SI TRANSITA SOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZONI A FORMIA CODE SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’A1 Roma-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA CASSINO E CEPRANO, IN DIREZIONE Roma SI STA IN FILA SULLA COMPLANARE DELLA Roma.FIUMICINO, IN INGRESSO SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO PER INCENDIO, TRA IL KM 21 E 39.500, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SEGNALA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. PRESTARE ATTENZIONE LUNGHE CODE A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, ANCHE PER INCIDENTE, DA VIA DELLE FRASCHE A VIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA LITORANEA, SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULL’APPIA, TRA MONTE SAN BIAGIO E TERRACINA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO SI STA IN FILA TRA VIA DEI NOCCIOLETI E LA PROVINCIALE 87, IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 Roma-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN VEICOLO SU STRADA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE Roma MENTRE PERMANGONO SULL’ A1 Roma-FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO SULL’ AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA SUD IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE PERMANGONO CODE DIREZIONE Roma SULL’ A1 Roma-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 Roma FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI ...