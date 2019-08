Valentino Rossi | ' Per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata'

MotoGp - le rivelazioni di Silvio Fratesi : “Valentino Rossi è diventato ancora più famoso grazie a Marquez” : Il numero uno dei Fan Club del Dottore ha parlato della popolarità del pesarese, sottolineando come sia cresciuta grazie a Marquez La lunga intervista concessa da Valentino Rossi ai microfoni di Radio Rai Uno è stata un’opportunità per far luce sugli obiettivi del Dottore, deciso a proseguire la sua carriera anche nella pRossima stagione. AFP/LaPresse Oltre al nove volte campione del mondo, sono intervenuti nella puntata di ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - Quartararo taglia corto : “non mi piacciono queste cose” : Fabio Quartararo, il Ritiro di Valentino Rossi e gli obiettivi in sella alla Yamaha: le parole del giovane francese del team Petronas I campioni delle due ruote tornano in pista e lo fanno a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che farà il suo grande ritorno dopo un lungo stop per infortunio e dopo tanti rumors di mercato. Il maiorchino testerà la sua condizione, guidando in ...

MotoGP - GP Bran Bretagna 2019 : Valentino Rossi confida in Silverstone per una gara da protagonista : Cosa regalerà il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP a Valentino Rossi? Il nove volte campione del mondo cerca conferme dopo le prove di Brno e Red Bull Ring per provare ad avvicinarsi nuovamente al podio. Il circuito di Silverstone piace al pilota di Tavullia che vi ha vinto nel 2015 sotto la pioggia, ed alla sua Yamaha, per cui potremmo assistere ad un weekend positivo per il numero 46. La M1, infatti, si sposa bene ...

Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi : "E chi ci ferma a noi due?" : Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi: "E chi ci ferma a noi due?" L’incontro tra il ragazzo rimasto paralizzato dopo l’agguato a Roma del febbraio scorso e il campione è stato documentato con una foto e un post su Instagram. Con loro c'era anche il pilota Mattia Pasini, che al giovane nuotatore ha scritto: "Un ...

MotoGP - Galbusera sul decimo titolo di Valentino Rossi : “Lui può farlo - dobbiamo dargli la moto!” : Valentino Rossi ha catalizzato l’attenzione di tutti quest’oggi nell’intervista concessa a Radio Rai. Tanti i temi toccati: dai 25 anni di carriera al voler essere padre. Presenti anche suo padre Graziano, il capo tecnico Silvano Galbusera, il responsabile del fan club Flavio Fratesi e Carlo Pernat. Interessante il parere di Galbusera su un obiettivo che, per gli equilibri attuali, ha più i crismi del sogno: il decimo titolo ...

MotoGp - il decimo titolo continua a sfuggire a Valentino Rossi : spunta l’ammissione di colpa di Galbusera : Il capo tecnico di Valentino Rossi ha parlato delle possibilità di vincere il decimo titolo, facendo una sorprendente ammissione di colpa Il Mondiale 2019 è ormai praticamente chiuso, il dominio di Marc Marquez sembra difficile da arginare, soprattutto considerando la straordinaria regolarità dello spagnolo. AFP/LaPresse Il decimo titolo in carriera per Valentino Rossi continua dunque a tardare e il tempo a disposizione del Dottore si ...

Un sogno finalmente realizzato - Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi al Ranch : “e chi ci ferma più” : Il nuotatore italiano rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria, è andato a trovare il proprio idolo Valentino Rossi al Ranch di Tavullia Un sogno nel cassetto finalmente realizzato, reso possibile grazie alla straordinaria disponibilità di Valentino Rossi. Manuel Bortuzzo ha esaudito il suo più grande desiderio, incontrare il proprio idolo e condividere con lui una splendida giornata, trascorsa nel Ranch di Tavullia. Lo sfortunato ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un’intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella Potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: “Avere dei ...

MotoGp – Un figlio - l’importanza per la privacy e l’amore per l’Italia - Valentino Rossi ammette : “se fossi Dio per un giorno…” : Valentino Rossi a 360 gradi: dall’età all’amore per l’Italia, la sincerità del nove volte campione del mondo Valentino Rossi si sta godendo l’ultimo giorno della settimana di stop dopo il Gp d’Austria, in vista della gara a Silverstone. In attesa di tornare in pista in Gran Bretagna, il Dottore è stato intercettato dai microfoni di Domenica Sport, che oggi ha mandato in onda, con Pernat e Graziano Rossi in ...

Valentino Rossi : "per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata" : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la prima foto ufficiale della coppia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello pubblicano sul profilo instagram di lei la prima foto insieme. Il loro amore è ufficiale Lo scapolo d'oro dello sport italiano parrebbe aver trovato la metà giusta della propria mela. Valentino Rossi, da mesi fidanzato con Francesca Sofia Novello, ha infatti ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I tifosi mi rimarranno dentro quando mi ritirerò. Avere figli? Forse ho trovato la donna giusta” : Storie di emozioni, storie di passione. Valentino Rossi è ancora lì, a 40 anni, a sfidare il mondo nella massima categoria del motociclismo. Nel campionato di MotoGP attuale la distanza dal vertice non è certo trascurabile, visto il dominio di Marc Marquez e il quinto posto del “Dottore” a 127 lunghezze dal leader. Tuttavia, le motivazioni per continuare sono ancora molte e l’essere, dati alla mano, il miglior pilota Yamaha in ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Forse ho trovato la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un'intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: "Avere dei figli? Sicuramente, ...

Valentino Rossi : «I figli? Con la donna giusta. E io forse l’ho trovata» : Le vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino Rossi«Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata». Valentino Rossi, 40 anni, racconta a Radio1 Rai il suo desiderio di diventare genitore. ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ "Figli? Forse ho trovato la donna giusta" : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello pronti a mettere su famiglia: "Figli? Forse ho trovato la donna giusta". Il pilota della Yamaha si confessa.