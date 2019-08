Va al cimitero a trovare il giovane figlio | viene investita Muore anche mamma Silvana

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) È morta nel reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di AnconaPettinari, 64 anni, di Marzocca, una frazione del comune di Senigallia, nelle Marche. Sabato pomeriggio la donna si era recata sulla tomba delcome era solita fare tutti i giorni. Nel mese di giugno Lorenzo Baldoni, appena 30enne, le era stato strappato via da un male incurabile. Era tornata da luisabato pomeriggio. Una volta uscita daldi Montignano si era incamminata lungo Strada della Torre, ma alle spalle è arrivata un’utilitaria, una Citroen, che l’ha. Un urto che ha ferito gravemente la donna. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza, la le condizioni dierano gravissime e i soccorritori hanno chiesto l’intervento immediato dell’eliambulanza.La donna è stata stabilizzata, caricata sul mezzo ...

