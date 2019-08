Uomini e Donne | Ex Tronista Pronto per il Trono Classico!

Caos a Uomini e donne - due autori contro Teresa Cilia : lei sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

Uomini e Donne/ Andrea Zelletta rivela : 'nuovo progetto in arrivo' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news dal Trono Classico: Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez 'perdono l'equilibrio' e divertono i fan, mentre Andrea Zelletta annuncia un nuovo progetto

Uomini e Donne - Costantino Vitagliano si candida per gli Over : 'Cerco l'anima gemella' : Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e Donne, che esordirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 16 settembre (anche se le registrazioni avranno inizio prima, con tutta probabilità già a fine agosto). Lo scorso anno gli ascolti del Trono Over sono stati di gran lunga superiori a quello del Trono Classico, riservando numerosi picchi di trash soprattutto grazie agi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La parte ...

Costantino Vitagliano torna a Uomini e donne? ‘Dovrei fare il trono over’ : È stato e rimarrà il tronista per antonomasia, anche se sono passati ormai parecchi anni: Costantino Vitagliano è salito sul trono di Uomini e donne nel 2003 ma con la sua partecipazione ha lanciato lo stereotipo del ragazzo in cerca dell’amore (e della fortuna) in tv. Ora non è detto che le porte del programma non possano riaprirsi per lui. Già lo scorso autunno era circolata la voce e ora, intervistato da DiPiù come riporta Isaechia.it, ...

Uomini E DONNE/ Sonia e Ivan perdono l'equilibrio : foto diverte fan! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news dal Trono Classico: Gianmarco Onestini nuovo tronista? Intanto Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez felici insieme al mare

Uomini e donne - polemiche sulle presunte diffide della redazione a Teresa e Mario : Si sta per aprire la stagione più difficile e controversa della storia di Uomini e donne. Lo storico dating show condotto da Maria De Filippi continua ad essere al centro di numerose polemiche che mettono in discussione la credibilità dello stesso. Tutto ha avuto inizio quando Mario Serpa ha criticato le vacanze trascorse da Claudio Sona con alcuni autori del programma e successivamente la polemica si è spostata verso Teresa Cilia. Quest'ultima ...

Uomini e Donne : Andrea Zelletta fa una confessione inaspettata : Andrea Zelletta di Uomini e Donne ripensa al suo passato? Lo strano sfogo Uno dei tronisti più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato senza ombra di dubbio Andrea Zelletta. Difatti il ragazzo, anche dopo la sua partecipazione al programma, ha continuato ad essere seguitissimo sui social, dove ha fatto in queste ultime ore una confessione spiazzante. Cosa ha detto? In pratica Andrea di UeD ha pubblicato, come di consuetudine, ...

Costantino Vitagliano cerca ‘lei’. E sta per tornare a Uomini e Donne : Ci ha fatto sognare quando per la prima volta è apparso come una visione a Uomini e Donne. Poi ci ha fatto sognare ancora di più quando ha scelto la donna che credeva essere quella della sua vita. Ma Alessandra Pierelli, in realtà, non era la donna giusta per Costantino Vitagliano. Che, dopo un periodo abbastanza buio in cui è stato lontano dalla tv, ora ha grandi progetti… Che piaceranno moltissimo ai suoi fan. Costantino, che fu il primo ...

Costantino Vitagliano : "A Uomini e Donne cercherei l'anima gemella" : Chi si ricorda di Lucia Pavan? Non provate a googlare: si tratta della prima persona a interpretare il ruolo di tronista nella storia di Uomini e Donne. La ragazza, nel 2003, scelse alla fine un certo Costantino Vitagliano, ma quest'ultimo le disse di no. Dopo qualche tempo, Vitagliano era già sul trono e da lì, dopo aver scelto Alessandra Pierelli, sarebbe iniziata l'ascesa tra serate e Troppo belli, il film con Daniele Interrante.A distanza ...

Uomini e Donne Andrea e Teresa - proposta di matrimonio speciale : “Brividi” : Andrea Dal Corso e Teresa Langella, è amore senza fine dopo Uomini e Donne Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne e ad essere seguitissimi su Instagram e sui social network dal pubblico della nota trasmissione di Canale 5 che si è affezionato alle […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Teresa, proposta di matrimonio speciale: “Brividi” proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - botta e risposta tra Claudio Sona e Mario Serpa. L'ex tronista : "Difenderò la mia verità nelle sedi opportune" : Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha parlato per la prima volta dopo il caos scatenatosi attorno alla redazione del programma condotto da Maria De Filippi che era partito proprio con una foto che lo ritraeva insieme ad un autore di Uomini e Donne durante una vacanza.Nel recentissimo messaggio, Claudio ha ribadito che i motivi per i quali la storia d'amore con Mario Serpa, L'ex corteggiatore ...

Uomini e Donne - Costantino Vitagliano al Trono Over : «Sono in cerca dell’anima gemella» : «Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista per eccellenza, oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a Uomini e Donne. Lo ha dichiarato in un’intervista a Di Più. «Ci sarebbe una differenza rispetto al ...

Uomini e Donne : Ivan Gonzalez senza vestiti. La reazione di Sonia : Ivan Gonzalez mostra il sedere: le parole di Sonia Pattarino di Uomini e Donne L’estate di Ivan Gonzalez è più calda che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo molto discutere nelle ultime ore per una foto che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. Nell’ultimo post pubblicato si può notare Ivan Gonzalez completamente senza vestiti. Il ragazzo è ritratto di spalle mentre si dirige a grandi salti in ...