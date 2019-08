Una Vita | trame spagnole | Ramon e Antonito sospettano che Carmen sia incinta

Morta Ida Colucci - Una Vita per la Rai : l'ex direttrice del Tg2 aveva 58 anni : Ha legato la sua carriera alla Rai, Ida Colucci, scomparsa oggi a pochi giorni dal 59/esimo compleanno. I colleghi la ricordano per la sua ironia, la dedizione al lavoro, ma anche per la...

Una Vita - trame spagnole : Teresa Sierra è morta - la nuova fiamma di Felipe viene rapita : La soap opera iberica Una Vita continua ad essere molto seguita. Arrivano delle anticipazioni clamorose dalla Spagna riguardanti ciò che succederà negli episodi in onda questa settimana. Precisamente nel capitolo numero 1.079 di martedì 20 agosto 2019 ritornerà ad Acacias 38 l’ex commissario Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) non presente nel cast della serie tv da due anni. L’ispettore rimetterà quindi piede nel paese spagnolo dopo un salto ...

Sara Miquel - Cayetana di Una Vita è incinta : 'Vi presentiamo Alex - siamo felici' : Sara Miquel è un'attrice spagnola diventata famosa soprattutto per aver interpretato Donna Cayetana Sotelo-Ruz, la dark lady della soap Una Vita. La serie televisiva iberica ormai da diversi anni sta ottenendo un grande successo nel nostro Paese, e per questo motivo l'artista di Figueres è molto apprezzata sia dai suoi connazionali che dal pubblico italiano. La futura mamma si è sposata circa due anni fa con uno dei componenti dello staff ...

Una Vita Anticipazioni 20 agosto 2019 : Arturo chiede un grande favore a Esteban ma di cosa si tratta? : Arturo nega di avere problemi alla vista e cerca di allontanare Silvia da lui. Per questo chiede a Esteban di portarla in Groenlandia con lui.

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 20 agosto 2019 : anticipazioni puntata 794 di Una VITA di martedì 20 agosto 2019: Blanca, Diego e Samuel portano Moises in salvo nella tenuta Alday; quando Ursula giunge al nascondiglio, scopre che il piccolo non c’è più e dà in escandescenze… Felipe non accetta la proposta di Iñigo di corrompere Cesareo affinché dichiari il falso e chiede piuttosto aiuto ad Antoñito per scoprire dove si trovi Peña e convincerlo a prendersi la colpa per scagionare ...

Una Vita - trame iberiche : Mauro San Emeterio ritorna - Carmen e Lolita litigano : Nuovi colpi di scena cattureranno l’attenzione dei telespettatori spagnoli della serie televisiva Una Vita. Le anticipazioni degli episodi in programmazione dal 19 al 23 agosto 2019, dicono che la domestica Carmen dopo aver sposato finalmente Ramon Palacios, farà i conti con la nuora Lolita. Purtroppo le signore Palacios non faranno altro che discutere all’insaputa dei loro rispettivi mariti. L’intero quartiere verrà scosso dal ritorno di uno ...

Una Vita - anticipazioni : Blanca e Diego ritrovano Moises : Diego, Moises, Blanca e Leonor - Una Vita Fine delle ricerche del piccolo Moises nelle puntate di Una Vita in onda questa settimana: grazie all’aiuto di Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) riusciranno a rintracciare il nascondiglio del neonato e potranno riabbracciarlo; in seguito Samuel, Diego e Blanca studieranno un piano per fare impazzire Ursula (Montse Alcoverro), la rapitrice del bimbo, e non ...

Una Vita Anticipazioni 19 agosto 2019 : Blanca riabbraccia Moises mente Silvia... : Finalmente Diego e Blanca ritrovano il piccolo Moises mentre Silvia fa una scoperta sconcertante riguardo il suo amato Arturo

Anticipazionispagnole Una Vita : la fidanzata di Felipe scompare - San Emeterio indaga : Un graditissimo ritorno caratterizzerà le puntate spagnole di Una Vita, in onda dal 19 al 23 agosto. In tale periodo, infatti, Mauro San Emeterio si rivedrà nel quartiere di Acacias 38 dopo un'assenza durata qualche anno. L'uomo, già protagonista della seconda stagione della telenovela, sarà subito coinvolto da Felipe nelle indagini nella sparizione di Marcia. Quest'ultima sparirà proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio tra lei e ...

Una Vita - trame 20 agosto : Moises in salvo a casa Alday - Inigo tenta di scagionare Flora : Tornano le anticipazioni giornaliere riguardanti la soap iberica Una vita e riguardanti in particolare ciò che accadrà nella nuova puntata in onda martedì 20 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Blanca e Diego, dopo essere riusciti a rintracciare il piccolo Moises, riusciranno a portare il figlio a casa Alday. Ursula nel frattempo, tornata alla pensione, si accorgerà della scomparsa del nipote e non la prenderà affatto bene. Intanto Inigo, ...

Una Vita anticipazioni : arriva il misterioso JAVIER - ecco chi è davvero! : La cecità di Arturo Valverde (Manuel Regueiro) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita; Silvia Reyes (Elia Galera) infatti, pur di aiutare il suo amato ad affrontare la situazione nel miglior modo possibile, si appoggerà tantissimo sulla domestica Agustina (Pilar Barrera) ma, ad un certo punto, riterrà che sia necessario assumere un esperto per badare al Colonnello. Questa storyline, apparentemente ...