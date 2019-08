Un duro avversario per David Blatt | l’annuncio shock dell’head coach dell’Olympiacos | “ho

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il capo allenatore dell’Olympiacos di Atene ha annunciato attraverso una lettera di aver contratto la sclerosi multipla Una notizia terrificante, un annuncio che in pochi si sarebbero aspettati di ascoltare.ha annunciato di avere la sclerosi multipla, lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata sul sito dell’Olympiacos di Atene, di cui è attualmente head. LaPresse/EFE Si tratta della sclerosi a placche progressiva primaria, un tipo di malattia che non mette a rischio la vita dell’ex allenatore dei Cleveland Cavaliers, ma che la condizionerà di certo. Attraverso la missiva,è uscito allo scoperto, sottolineando però di voler continuare la sua professione: “a volte la vita ti mette di fronte a determinate situazioni senza alcun motivo. Questi sono i momenti cui ti costringono a effettuare delle scelte che mettono davvero alla prova ...

BorgheseGiulio : A volte in battaglia per #vincere, bisogna indietreggiare e concedere terreno all'avversario. Dargli l'illusione di… - FrustalupiMario : @AlexTheMod @andr900 L’unico modo per poter salvare la dignità del PD (o anche di un eventuale partito libdem che p… - Pianeta_Basket : NBA - Jazz, Mike Conley 'Il momento più duro sarà affrontare Memphis da avversario' -