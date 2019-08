Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 07 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Simon Gautier è morto - 19 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Simon Gautier è morto, incendio a Gran Canaria, Balotelli è tornato in Italia, 19 agosto 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Brexit - legge cancella norme Ue - 18 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Brexit, firmata legge che cancella le norme Ue in Gran Bretagna. In vigore dal 31 ottobre., 18 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti un’apertura secondo quanto si apprende la l’ispezione sulla openars disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emerse particolari criticità igienico-sanitari far scattare l’emergenza un esito quello dell’ispezione che fa dire a Matteo Salvini malati immaginari minorenni immaginaria Adesso ...

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 18 agosto in studio Giuliano Ferrigno spaziale informazioni essere in primo piano file interminabili di camion ai porti francesi carenza di medicinali di cbd carburanti confine duro L’Irlanda del Nord e del Sud sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovete lasciare l’Unione Europea senza alcun accordo ...

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno secondo quanto si apprende da l’ispezione sulla Open Arms disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emersi particolari criticità igienico-sanitari da far scattare l’emergenza una è quello dell’ispezione che fa dire a Matteo Salvini malati immaginari minorenni immaginaria adesso emergenze sanitarie immaginarie lagu nga Open Arms i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Padre travolto da suv a Castelvolturno - 18 agosto - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Padre 34enne travolto da un suv a Castelvolturno mentre passeggiava con il figlio, 18 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona domenica un Henry ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono sbarcati a Lampedusa e 27 minori a bordo della openam non sai bene che c’è Dea con te dopo l’ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi finché non vengono proposti ostacoli allo sbarco dei Minorenni così Ministro dell’Interno che parla però vi precedente pericoloso e fa sapere che già sto in realtà si sono ...

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio alcune minori non accompagnati sono sbarcati nel pomeriggio di ieri dalla nave della NG Open House dopo 16 giorni in mare inizialmente si era parlato di 27 persone tutte minorenni ma il Viminale ha fatto sapere che auto di loro si sono invece dichiarati maggiorenni e per gli altri Sono in corso le verifiche del caso lo sbarco avvenuto su due ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Open Arms - 27 minori sbarcati - 18 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE Oggi, ultim'ora. Sono sbarcati i 27 minori non accompagnati a bordo della Open Armas: tutti i dettagli, 18 agosto 2019,

Calciomercato Milan news/ Moggi boccia il mercato dei rossoneri - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan, Moggi non è convinto e suggerisce ai tifosi rossoneri di non farsi troppe illusioni in vista del campionato.

Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale buona domenica e Ben ritrovati alla molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono sbarcati a Lampedusa e 27 minori a bordo della openam con Salvini che c’è del Conte dopo l’ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi non mio malgrado disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli allo sbarco dei Minorenni così il Ministro dell’Interno che parla però di precedente pericoloso e far ...

Calciomercato Juventus news/ Moggi : 'Icardi in bianconero se...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ha commentato le mosse di Calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Icardi...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nomi dell’Inter per l’attacco - il punto sulla Samp e le Ultime su Balotelli : I nomi DELL’INTER PER L’ATTACCO – Fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa ...

Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con il Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano del MoVimento 5 Stelle sul blog delle stelle ironizza riferendosi ai ministri della Lega Ma come non dovevano fare tutti la poltrona hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece sono ancora lì incollati alla poltrona senza pudore per l’ex ...