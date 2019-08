Turista in difficoltà nella Riserva dello Zingaro | intervento dell’Aeronautica Militare

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica, nei confronti di un trentaduenne di Barletta (BAT) impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso dell’Aeronauticadislocati sul territorio nazionale e pronti ad intervenire 24 ore su 24, sia su mare che su terra. La richiesta di aiuto è partita dal 118 e giunta dai compagni di avventura del giovane pugliese, a seguito della quale è stata attivata anche una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) siciliano che si è recata sul posto per stabilizzare e mettere inizialmente in sicurezza l’uomo. L’elicottero, ...

