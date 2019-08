Turista francese morto | si indaga sui ritardi nei soccorsi

Simon Gautier - trovato morto il Turista francese : cosa è successo : Simon Gautier, trovato morto il turista francese: cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Turista francese morto in Cilento : è uscito fuori dal percorso ufficiale - trovato con le gambe rotte : Simon Gautier, l’escursionista 27enne disperso per 9 giorni in Cilento e ritrovato morto ieri sera, avrebbe lasciato il percorso ufficiale e si sarebbe incamminato lungo un sentiero la cui strada è stata “aperta” da animali: secondo i soccorritori del Servizio alpino speleologico, è quanto potrebbe essere accaduto prima che cadesse nel dirupo. Simon si sarebbe incamminato lungo un sentiero dal terreno molto franoso al termine ...

Turista francese trovato morto in Cilento : ecco perchè non è stato possibile geolocalizzare la telefonata di Simon : In Italia manca ancora una tecnologia, la Advanced mobile location (Aml), che permette di individuare con esattezza la posizione. È anche per questo che ci sono voluti giorni per trovare Simon Gautier

Turista francese morto in Cilento e quel buco di 9 ore dopo l'allarme : "Tanti errori - si doveva fare di più" : Un buco di nove ore dall’allarme, il mistero del telefono che suona a vuoto, tentativi di ricerche falliti e, alla fine, il tragico epilogo. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, il Turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro durante un’escursione, si sono infrante ieri sera. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona “Belvedere di Ciolandrea”, ...

Turista francese morto nel Cilento - telefonata al 118 : "Gambe rotte" : Turista francese morto nel Cilento, telefonata al 118: "Gambe rotte" Il corpo del giovane francese, disperso da nove giorni, è stato ritrovato in un burrone nel Salernitano. Le ricerche erano iniziate dopo la chiamata al numero d'emergenza che aveva fatto il 9 agosto. "Non so dove sono, mi potete localizzare?, ...

