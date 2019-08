Turista francese disperso in Cilento | arriva la conferma Cosa è successo a Simon Gautier

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) È stato trovato morto, l’escursionistadi cui non si avevano più notizie dal 9 agosto scorso nel Golfo di Policastro, nel salernitano. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in un fondo a un burrone. A individuarlo gli uomini del soccorso alpino. I soccorritori, impegnati da giorni nelle ricerche, hanno dapprima individuato e recuperato lo zaino del 27ennee poi sonoti al corpo dell’escursionista, che si trovava in fondo al burrone in località Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (Salerno). Il ritrovamento del corpo diè avvenuto proprio mentre a Scario si svolgevano una veglia di preghiera e una fiaccolata per il giovane. Nel pomeriggio erano state individuate anche tracce di sangue lungo un sentiero. In mattinata il prefetto di Salerno, Francesco Russo aveva incontrato l’ambasciatore di Francia in Italia, ...

MediasetTgcom24 : Trovato morto il turista francese disperso da giorni in Cilento #simongautier - Agenzia_Ansa : Turista francese morto, amica: 'Speravamo fosse vivo. Momenti terribili per colleghi giunti dalla Francia' #ANSA - repubblica : Trovato morto in un burrone il turista francese disperso in Cilento [news aggiornata alle 20:43] -